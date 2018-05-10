Сирия сегодня: Израиль нанес ракетные удары по военным объектам Ирана в САР

Сирия, 10 мая. Израиль поразил десятки целей на территории Сирийской Арабской Республики (САР). Сирийские военные сообщили, что сбили десятки израильских ракет. Израиль призвал Иран воздержаться от новых атак. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Действия Израиля

Авиация Израиля в ответ на якобы ночной ракетный обстрел атаковал десятки объектов Ирана на территории САР и батареи противоздушной обороны. Об этом сообщила Армия обороны Израиля.

Как утверждается в военной сводке, цели принадлежали иранским формированиям «Аль-Кудс» на территории сопредельного государства. Сообщается, что среди атакованных объектов — склады вооружения в аэропорту Дамаска, иранский военный лагерь к северу от столицы, наблюдательные пункты и другие позиции вооружения «Аль-Кудс» у границы.

«Также был уничтожен автомобиль, с которого был произведен запуск ракет по Израилю», — говорится в заявлении израильских военных. Они добавили, что силы Ирана использовали для обстрела передовых позиций израильских войск на Голанских высотах реактивные снаряды типа «Фаджр-5» и «Град».

Заметим, что ударам также подверглись несколько зенитно-ракетных установок.

Однако, как сообщают сирийские источники, проправительственные силы в провинции Эль-Кунейтра открыли огонь по израильским позициям после того, как израильские ракеты поразили несколько целей в городе Аль-Баас. Помимо Армии обороны Израиля, ночью сирийскую армию близ города Хадер атаковали боевики «Сирийской свободной армии» (ССА) и террористы группировки «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ).

Десятки ракеты сбиты

Как сообщают сирийские СМИ, ссылаясь на военных САА, силы противовоздушной обороны САР сбили десятки израильских ракет, большая часть из которых не смогла достигнуть цели. Уточняется, что остальные ракеты «поразили некоторые расчеты ПВО, радар и склад боеприпасов».

Израиль предостерег Иран

Руководство Израиля не заинтересовано в эскалации конфликта на своих северных границах и призывает Тегеран воздержаться от новых атак, чтобы не получить «мощный ответ». Об этом заявил официальный представитель израильской армии Йонатан Конрикус.

«Мы остаемся в состоянии повышенной боеготовности, сохраняем бдительность, отслеживаем перемещения иранцев в Сирии», — сказал Конрикус на брифинге для журналистов.

«Однако мы не стремимся к эскалации ситуации, но если случится очередная иранская атака, мы к ней готовы и дадим мощный ответ. Так что мы призываем иранцев так не поступать», — добавил он.

1 Организация запрещена на территории РФ.