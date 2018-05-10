Роскосмос заявил о планах обеспечить всю Землю высокоскоростным интернетом 

Москва, 10 мая. Во второй половине мая Роскосмос намерен представить проект системы спутникового Интернета, который будет доступен на всей территории Земли и станет конкурентом для аналогичных проектов от компаний OneWeb и SpaceX. Соответствующая информация появилась в анонсе российской космической госкорпорации.

Напомним, ранее о планах создать орбитальную группировку спутников, которые обеспечат Землю высокоскоростным Интернетом, заявили британская компания OneWeb Satellites, доля в которой принадлежит Airbus, корпорация SES, а также американская компания Starlink, которая принадлежит компании знаменитого американского бизнесмена Илона Маска SpaceX.

Презентация российского проекта «небесного Интернета» пройдет 22 мая, выступит, в числе прочих, генеральный директор Роскосмоса Игорь Комаров.