Число пострадавших от отравления в школе в Черкассах выросло до 58 человек

Киев, 10 мая. Число госпитализированных с отравлением в одной из школ в Черкассах выросло до 58 человек. Об этом сообщили в Минздраве Украины.

Массовое отравление произошло во вторник, 8 мая. Во время школьной линейки дети начали падать в обморок. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Премьер Украины Владимир Гройсман заявил, что на месте происшествия могли распылить неизвестное вещество.

«По обновленной информации, на лечении вследствие отравления находятся 54 ребенка и четверо взрослых (три учительницы и техработница Черкасской школы №8). Состояние большинства пациентов медики оценивают как удовлетворительное. Одновременно один взрослый находится в отделении интенсивной терапии», — сообщили в Минздраве Украины.

На данный момент 11 детей переведены в обычные палаты из отделения интенсивной терапии. В Минздраве заявили, что у детей и взрослых была выявлена ингаляционная токсическая реакция.