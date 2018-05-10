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Путин поздравил еврейскую общину с Днем спасения и освобождения
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    Путин поздравил еврейскую общину с Днем спасения и освобождения

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    Путин поздравил еврейскую общину с Днем спасения и освобождения

    Москва, 10 мая. Еврейская община России в четверг празднует День спасения и освобождения (26 Ияра). К поздравлениям присоединился президент РФ Владимир Путин.

    Как говорится в поздравительной телеграмме, размещенной на сайте Кремля, праздник 26 Ияра способствует консолидации усилий в противостоянии антисемитизму, а также объединяет все больше представителей еврейских общин в России и за ее пределами.

    Путин отметил и роль праздника в противостоянии антисемитизму. По его словам, эта дата олицетворяет немеркнущую память о подвиге солдат и офицеров Красной Армии, сокрушивших нацизм, своей высокой гуманистической миссией она связывает традиции и современность. 

    Отметим, что посвященный победе над фашизмом иудейский праздник День спасения и освобождения отмечается во многих странах мира. 

    Автор: Тимур Румянцев
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