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Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ
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Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ
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    Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ

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    Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ

    Москва, 10 мая. Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по позициям проиранских подразделений на территории Сирии, сообщает в четверг Минобороны РФ.

    «В нападении было задействовано 28 израильских самолетов F-15 и F-16, которыми выпущено по различным районам Сирии около 60 ракет класса «воздух-поверхность», — говорится в сообщении ведомства.

    Уточняется, что еще 10 тактических ракет были запущены с земли. Под удар попали места дислокации вооруженных формирований Ирана и позиции средств ПВО армии САР в районе Дамаска и на юге Сирии. Минобороны РФ подчеркивает, что сирийской системе ПВО удалось сбить более половины ракет, выпущенных Израилем.

    Напомним, в ночь на вторник Израиль нанеси удары по позициям проправительственных иранских сил в районе города Аль-Баас. После ответного пуска проиранских подразделений Израиль начал второй круг обстрелов.

    Сирийским ПВО удалось сбить десятки израильских ракет, однако в результате атаки несколько мирных жителей все же получили ранения. В настоящее время поступают сообщения о новых массированных пусках по территории САР со стороны Голанских высот.

    Автор: Василий Котов
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