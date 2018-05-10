Сирия и Иран против Израиля: эксперт рассказал о настоящих целях атаки ЦАХАЛ и тактике Нетаньяху в Москве

И без того напряженные отношения между Израилем и Сирией значительно обострились после сегодняшней ночи. Иранские ополченцы, выступающие на стороне правительственной Сирийской арабской армии (САА), и бойцы ЦАХАЛ обменялись массированными ударами. Однако если первые вели огонь строго по военным объектам израильских войск, то последние не гнушались и обстрелами мирных районов, в том числе на окраине Дамаска. О возможных последствиях данного обострения отношений читайте в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Тель-Авив утверждает, что его удары были нанесены якобы с целью «отразить военную агрессию Ирана», при этом будто забывая о событиях предыдущей ночи. Все началось с того, что с 8-го на 9-е мая Израиль атаковал опорные пункты проиранских сил вблизи населенного пункта Аль-Баас в юго-западной сирийской провинции Эль-Кунейтра. Это если, конечно, не брать в расчет регулярные авианалеты израильской авиации, продолжающиеся на протяжении всего сирийского конфликта. При этом, как сообщают местные источники, ряд снарядов, выпущенных подразделениями ЦАХАЛ, взорвались прямо в черте города. Поэтому проведенный сегодня ночью обстрел со стороны иранских ополченцев был ответом именно на агрессию самого Тель-Авива.

Иран выпустил 20 ракет по разведывательному центру, штабам командования ЦАХАЛ и другим военным объектом. Израиль, однако, был возмущен этим вполне справедливым ответом и вновь открыл огонь. На этот раз помимо Эль-Кунейтры под прицелом также оказались территории провинции Дамаск. Одна из ракет Тель-Авива, по данным SANA News, упала в южном пригороде сирийской столицы Муадамия, ранив нескольких местных жителей. Потерь могло быть намного больше, если бы не вновь эффективная работа сирийских систем ПВО, которым, к счастью, удалось перехватить большую часть израильских ракет.

Тем не менее ночными перестрелками, похоже, все не ограничилось. Уже сейчас местные активисты в Эль-Кунейтре сообщают о новых ударах в районе Голанских высот. Сведения о возможных новых столкновениях в настоящий момент уточняются.

Наш собеседник — доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, ветеран военной службы Александр Перенджиев — признался, что возмущен столь лицемерной позицией Тель-Авива. Он напомнил, что вся эта история разворачивалась на фоне визита израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Москву.

«Он участвовал в «Бессмертном полку», шел с георгиевской ленточкой — казалось бы, все это, наоборот, должно свидетельствовать о смягчении обстановки, но в Сирии в этом время идет ее намеренное обострение. С одной стороны Израиль вроде бы ведет переговоры, но тут же параллельно наносит удары по САР. Мол, мы же с иранцами и сирийцами воюем, а с Россией у нас все хорошо. Или как еще это понимать? Это похоже на то, словно Тель-Авив пытается аккуратно дипломатически обезоружить Россию, вывести нас из игры, чтобы остаться один на один с Сирией», — отмечает эксперт.

По его мнению, САР — не менее важный соперник для Израиля, нежели Иран. Удары по союзным Тегерану военным подразделениям, базирующимся на сирийской территории, важны для Тель-Авива не только сами по себе, но и как способ спровоцировать очередную волну эскалации в арабской республике.

«Нам Западом и Тель-Авивом преподносится все так, якобы Израиль на самом деле ведет борьбу не с Сирией, а с Ираном в Сирии. Заставляют думать, будто бы Дамаск и Москва тут особо-то и не при чем, будто речь идет исключительно об отношениях между Тель-Авивом и Тегераном. Но удары-то наносятся по территории Сирии, которая является суверенным государством! Все это провоцирует серьезный дисбаланс в арабской республике. Складывается вполне явное ощущение, что им совершенно не выгодна стабилизация обстановки в САР. Со стороны Израиля это не что иное, как неприкрытая агрессия по отношению к Дамаску», — убежден политолог.

Тем самым Тель-Авив играет в пользу «Джебхат ан-Нусры»1 (деятельность запрещена в РФ) и Вашингтона, рассчитывая, как и они, ослабить и расчленить Сирию, также добавил Александр Перенджиев:

«Дело может быть и в том, что Израиль по-прежнему рассчитывает забрать часть территорий САР в виде Голанских высот. Да и в целом он всеми силами пытается не дать Сирии поднять голову, намерен сохранить арабскую республику в ослабленном виде. При этом данные удары Тель-Авива льют воду на мельницу террористов, и кроме того, конечно, Соединенных Штатов. Фактически все эти атаки разворачиваются в рамках единой агрессии США и Израиля против Сирии».

1 Организация запрещена на территории РФ.