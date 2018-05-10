Иран заявил о непричастности к удару по Израилю 

Тегеран, 10 мая. Тегеран не имеет отношения к обмену ракетными ударами, который произошел минувшей ночью на границе между Сирией и Израилем, заявил член меджлиса1 (парламента) Ирана Фарес Шехаби.

Согласно заявлению парламентария, нанесенный после атаки с израильской стороны ракетный удар был нанесен Сирии — это была ответная реакция на агрессию со стороны Тель-Авива, заявили в Тегеране.

«Это сирийская армия (не иранцы) запустили 50 (не 20) ракет по нескольким целям, принадлежащим израильской армии в Голанах — и большинство ракет достигли своей цели», — написал Шехаби в соцсети Twitter.

The Syrian army (not Iranians) launched 50 rockets (not 20) to several Israeli army targets in the Golan, and most rockets hit their targets. — Fares Shehabi MP (@ShehabiFares) May 9, 2018

Напомним, в Минобороны РФ заявили, что обмен ударами произошел после того, как Армия обороны Израиля с земли и воздуха атаковала иранские проправительственые формирования на территории Сирии в районе, примыкающем к Голанским высотам. После ответного удара с иранской стороны Израиль начал массированную ракетную атаку, однако ПВО Сирии удалось перехватить не менее половины ракет. В результате атаки были уничтожены объекты инфраструктуры на территории Сирии и получили ранения несколько мирных жителей. Сейчас производится более точная оценка ущерба.

1 Организация запрещена на территории РФ.