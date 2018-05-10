Ученые заявили, что блондинки умнее брюнеток

Москва, 10 мая. Ученые развеяли миф о том, что интеллектуальные способности женщин со светлыми волосами оставляют желать лучшего.

Автором научной работы об интеллектуальных возможностях женщин с разными цветом волос выступил Джей Загорски. Он заявил, что стереотип о том, что блондинки глупее брюнеток, давно укрепившийся в обществе, никак не соответствует реальности.

Так, при тестировании средний IQ блондинок составил 103,2 балла — это оказался самый высокий показатель. Средний IQ шатенок оказался чуть ниже — 102,7 балла. IQ рыжих и брюнеток составил 101,2 и 100,5 баллов соответственно.

При этом ученый заострил внимание на том, что из-за существующего мифа блондинкам сложно устроиться на работу и продвигаться по карьерной лестнице.