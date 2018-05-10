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Ученые заявили, что блондинки умнее брюнеток
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    Ученые заявили, что блондинки умнее брюнеток

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    Ученые заявили, что блондинки умнее брюнеток

    Москва, 10 мая. Ученые развеяли миф о том, что интеллектуальные способности женщин со светлыми волосами оставляют желать лучшего.

    Автором научной работы об интеллектуальных возможностях женщин с разными цветом волос выступил Джей Загорски. Он заявил, что стереотип о том, что блондинки глупее брюнеток, давно укрепившийся в обществе, никак не соответствует реальности.

    Так, при тестировании средний IQ блондинок составил 103,2 балла — это оказался самый высокий показатель. Средний IQ шатенок оказался чуть ниже — 102,7 балла. IQ рыжих и брюнеток составил 101,2 и 100,5 баллов соответственно.

    При этом ученый заострил внимание на том, что из-за существующего мифа блондинкам сложно устроиться на работу и продвигаться по карьерной лестнице.

    «То есть, мы говорим о стереотипе, который действительно мешает жить определенной части населения, — приводит его слова Planet Today. — Именно поэтому так важно развеять этот миф».

    Ученые заявили, что блондинки умнее брюнеток

    Автор: Катерина Тимошенская
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