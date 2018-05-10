НТВ выпустит первое в своем формате общественно-политическое шоу «Реакция»

Москва, 10 мая. Новое общественно-политическое шоу «Реакция» выйдет на НТВ 14 мая. Ольга Белова назначена ведущей программы.

По словам создателей, особенностью телешоу станет не только обсуждение поставленной проблемы, но и поиск ответа на вечный русский вопрос «Что делать?». Студия передачи соберет для обсуждения актуальных вопросов общества не только экспертов, но и политиков, что может обернуться острыми дискуссиями и раскрытием проблемы с нескольких точек зрения.

«Я в новом проекте не просто журналист и ведущая — я прежде всего такой же гражданин своей страны, как и все остальные, с такими же заботами и проблемами, что и у всех, и меня точно так же, как любого другого жителя России, волнует, что происходит в стране, и в каком мире мы будем жить дальше, а порой даже возмущает то, что происходит в мировой политике и общественной жизни», — говорит будущая ведущая шоу Ольга Белова.

Белова добавляет, что в ходе передачи зрителям будет уделено особое внимание – в прямом эфире можно будет голосовать за близкую им реакцию на поставленный вопрос, а гости программы смогут сразу реагировать на позицию зрителей и анализировать ее.

Подобный формат передачи будет опробован впервые, сообщают на телеканале. Программа будет выходить по будням с понедельника по четверг.

Напомним, что ранее участники акции протеста бросили в здание телеканала «Интер» «коктейль Молотова».