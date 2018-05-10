Задержанные СБУ журналистки из РФ вернулись в Москву

Москва, 10 мая. Журналистки из РФ, задержанные сотрудниками Службы безопасности Украины и высланные с территории страны, вернулись в Москву. О том, что корреспонденты Первого канала и «России 1» возвратились на родину, сообщили на телеканале «Россия 1».

«Обе депортированные девушки уже вернулись в Россию», — сказала ведущая программы «Вести».

Напомним, ранее стало известно, что журналистов Первого канала и «России», готовивших на Украине сюжет о праздновании Дня Победы, задержали сотрудники СБУ. По версии Киева, корреспондентки якобы планировали использовать отснятый материал для дискредитации Украины. Им в течение трех лет запретили въезжать на территорию страны.