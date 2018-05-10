ПВО Сирии сбила более половины ракет Израиля — Минобороны РФ

Москва, 10 мая. Более половины авиационных и тактических наземных ракет, запущенных Израилем минувшей ночью, были сбиты силами ПВО Сирии.

По информации министерства обороны Российской Федерации, Израиль атаковал позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии, а также места дислокации иранских вооруженных формирований.

«В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито», — отметили в военном ведомстве.

Минувшей ночью Израиль нанес удары по иранским силам в Сирийской республике. После ответного удара иранских сил Израиль нанес массированный ракетный удар, частично перехваченный силами ПВО Сирии. В результате израильской атаки получили ранения несколько мирных жителей, были уничтожены объекты инфраструктуры Сирии.