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ПВО Сирии сбила более половины ракет Израиля — Минобороны РФ
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    ПВО Сирии сбила более половины ракет Израиля — Минобороны РФ

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    ПВО Сирии сбила более половины ракет Израиля — Минобороны РФ

    Москва, 10 мая. Более половины авиационных и тактических наземных ракет, запущенных Израилем минувшей ночью, были сбиты силами ПВО Сирии.

    По информации министерства обороны Российской Федерации, Израиль атаковал позиции средств ПВО сирийской армии в районе Дамаска и на юге Сирии, а также  места дислокации иранских вооруженных формирований.

    «В ходе отражения израильской атаки боевыми расчетами ПВО Сирии более половины ракет было сбито», — отметили в военном ведомстве.

    Минувшей ночью Израиль нанес удары по иранским силам в Сирийской республике. После ответного удара иранских сил Израиль нанес массированный ракетный удар, частично перехваченный силами ПВО Сирии. В результате израильской атаки получили ранения несколько мирных жителей, были уничтожены объекты инфраструктуры Сирии.

    Автор: Тимур Румянцев
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