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Убивший байкеров в День Победы «егорьевский стрелок» найден повешенным в СИЗО Москвы
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    Убивший байкеров в День Победы «егорьевский стрелок» найден повешенным в СИЗО Москвы

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    Убивший байкеров в День Победы «егорьевский стрелок» найден повешенным в СИЗО Москвы

    Москва, 10 мая. Вчера в камере одного из следственных изоляторов Москвы был обнаружен повешенным осужденный Илья Асеев. Обнаруженное в ходе обхода тело Асеева висело на самодельной веревке, прикрепленной к решетке на окне СИЗО.

    Прибывшие по вызову в СИЗО сотрудники полиции произвели осмотр и фотографирование места происшествие, а также опросили сотрудников следственного изолятора.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибшим оказался «прославившийся» в 2016 году так называемый «егорьевский стрелок», который в пьяной ссоре по мелкому поводу беспощадно расстрелял пятерых членов егорьевского мотоклуба на День Победы. Поводом для массового убийства стала мелочь — Асеев отказался выпить за здоровье отмечавшего день рождения байкера, после чего его избили. После этого он поехал домой и вернулся с самозарядным карабином и расстрелял компанию байкеров. 

    Убивший байкеров в День Победы «егорьевский стрелок» найден повешенным в СИЗО Москвы

    Суд счел Асеева не заслуживающим снисхождения и приговорил к пожизненному лишению свободы.

    Автор: Валентин Меликов
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