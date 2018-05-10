Убивший байкеров в День Победы «егорьевский стрелок» найден повешенным в СИЗО Москвы

Москва, 10 мая. Вчера в камере одного из следственных изоляторов Москвы был обнаружен повешенным осужденный Илья Асеев. Обнаруженное в ходе обхода тело Асеева висело на самодельной веревке, прикрепленной к решетке на окне СИЗО.

Прибывшие по вызову в СИЗО сотрудники полиции произвели осмотр и фотографирование места происшествие, а также опросили сотрудников следственного изолятора.

Как стало известно Федеральному агентству новостей, погибшим оказался «прославившийся» в 2016 году так называемый «егорьевский стрелок», который в пьяной ссоре по мелкому поводу беспощадно расстрелял пятерых членов егорьевского мотоклуба на День Победы. Поводом для массового убийства стала мелочь — Асеев отказался выпить за здоровье отмечавшего день рождения байкера, после чего его избили. После этого он поехал домой и вернулся с самозарядным карабином и расстрелял компанию байкеров.

Суд счел Асеева не заслуживающим снисхождения и приговорил к пожизненному лишению свободы.