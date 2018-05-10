Провал США: введение санкций против оборонных компаний России назвали «нездоровым поведением»

Тульское конструкторское бюро, институт министерства обороны и гатчинский учебный центр попали под американские санкции. Как сообщается в Федеральном реестре США, Соединенные Штаты ввели ограничения «в связи с нарушением национального законодательства о нераспространении оружия массового уничтожения».

По мнению депутата Государственной думы РФ, заместителя председателя комитет а ГД по обороне Юрия Швыткина, подобного рода решения — попытка «выдавить» с рынка вооружения российские компании, которые во многом превосходят американские.

«Сегодня по качеству военно-промышленного комплекса и оружию Соединенные Штаты явно уступают России, — говорит политик. — Об этом свидетельствуют и те удары американцев по Сирии, подавляющее большинство ракет было сбито. Причем комплексами, созданными еще в советское время. Я уже не говорю про современные установки, которые сейчас находятся у нас на вооружении. США хотят выдавить с рынка своих конкурентов. Поведение Вашингтона — нездоровое. На самом деле, страны, которые покупают у нас оружие, довольны и качеством, и ценами. Поэтому попытки Соединенных Штатов принудить эти государства исполнять санкции — это провал».

В интервью Федеральному агентству новостей Швыткин отметил, что Россия обязательно даст ответ на действия США. Но главное –—тщательно проанализировать ситуацию. Принимать скоропалительные решения — недопустимо, считает политик.

«Нельзя, конечно, говорить, что новые санкции вообще никак не отразятся на России. Но они уж точно не соответствуют тем масштабам, о котором говорят США. На самом деле у России достаточно рынков сбыта, что позволит сохранить финансовую составляющую. Однако ответ американцам обязательно будет. Только необходимо все взвесить и оценить. Нельзя реагировать необдуманно».

В новый санкционный список внесены учебный центр зенитных ракетных войск в Гатчине, 18-й Центральный научно-исследовательский институт минобороны в Курске, Конструкторское бюро приборостроения в Туле, 183-й гвардейский зенитный ракетный полк, научно-производственный концерн «БАРЛ». Всего в перечне 28 наименований.

По мнению Вашингтона, эти организации помогали в разработке крылатых и баллистических ракет Ирану, Сирии и КНДР.

Помимо российских фирм, под санкции попадают компании и частные лица из Китая, Египта, Ирана, КНДР, Сирии, Турции, ОАЭ.

Документ, согласно которому будут применены новые ограничения для России, подписан заместителем государственного секретаря по вопросам международной безопасности и нераспространения Кристофером Фордом. В нем в том числе говорится о том, что ни одно госучреждение США не имеет права сотрудничать с фирмами из черного списка.