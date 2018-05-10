Минобороны РФ прокомментировало атаку Израиля в Сирии

Москва, 10 мая. Минобороны РФ прокомментировало авиаудары Израиля по территории Сирии. Атаке 10 мая подверглись места дислокации иранских войск, а также позиции средств ПВО САР, сообщили представители оборонного ведомства.

В министерстве также уточнили, что кроме налета израильских ВВС по территории Сирии со стороны еврейского государства было выпущено более 10 тактических ракет класса «земля-земля». Ущерб от атаки уточняется.

Отметили в Минобороны и мастерскую работу сирийских ПВО, сбивших более половины выпущенных ракет.

Как сообщалось ранее, под обстрел 10 мая попали позиции иранских подразделений неподалеку от города Аль-Баас. В ответ проиранские силы выпустили 20 ракет по Израилю, после чего израильские военные пошли на «второй круг» обстрелов. Во время второй атаки несколько ракет упали в Дамаске. Один из снарядов попал в жилой комплекс «Муадамия», ранены несколько мирных жителей, к счастью никто не погиб.