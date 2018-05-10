В Совфеде отреагировали на решение гаагского суда по крымским активам украинцев

Третейский суд в Гааге обязал Россию выплатить 159 млн долларов 18 украинским компаниям и одному предпринимателю за потери активов в результате воссоединения Крыма с Россией. По словам члена комитета Совета Федерации РФ по международным делам Сергея Цекова, это решение суда политизировано.

Как сообщил украинский телеканал «1+1», иск к России украинские бизнесмены подали в июне 2015 года, а разбирательство на закрытом судебном заседании состоялось в мае этого года. Российская сторона в нем не участвовала, поскольку полагает, что дело об утрате активов украинскими бизнесменами вследствие присоединения Крыма к России не попадает под юрисдикцию Третейского суда в Гааге.

Однако гаагский суд вынес решение в пользу украинской стороны, постановив, что «Россия несет ответственность за нарушения прав украинских инвесторов». В числе украинских компаний, которым Россия по решению суда в Гааге должна выплатить в общей сложности 159 миллионов долларов, крымская телерадиокомпания «Жиса», входившая в холдинг «1+1 медиа» Игоря Коломойского, еще ряд компаний, принадлежащих украинскому олигарху, а также «Укрэнерго» и «Нафтогаз».

Как отметил российский сенатор от Крыма Сергей Цеков, отношение к решению суда в Гааге может быть только негативным, но нужно внимательно разобраться в документах судебного рассмотрения.

«На самом деле та же самая «Жиса», телерадиокомпания, могла продолжать работать в Крыму после референдума. Ей никто не мешал это делать, решение прекратить вещание она приняла самостоятельно. Поэтому утрата активов произошла по ее вине. Это же, уверен, относится и к другим истцам. Их никто не выгонял. Те украинские предприниматели, которые хотели остаться работать в Крыму после того, как он стал российским, остались. А украинские компании, которые покинули Крым, сделали это по собственному желанию. Какие в этом случае могут быть претензии к России?» — заметил в беседе с Федеральным агентством новостей сенатор.

Сергей Цеков подчеркнул, что многие украинские компании, покинувшие Крыма после марта 2014 года, уехали с деньгами, которые им не принадлежали, и оставили огромные долги по выплатам сотрудникам из числа крымчан.