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Глава ДНР распорядился отменить комендантский час на День республики
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    Глава ДНР распорядился отменить комендантский час на День республики

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    Глава ДНР распорядился отменить комендантский час на День республики

    Донецк, 10 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал распоряжение о приостановке действия комендантского часа в День республики.

    Согласно документу, в День республики будет приостановлен режим комендантского часа в ДНР с 23.00 11 мая 2018 года до 05.00 12 мая 2018 года.

    Напомним, 11 мая 2014 года в Донецкой области состоялся референдум, в голосовании приняли участие более 2,5 миллиона человек. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% человек. Напомним, Киев начал военную операцию, после того, как ЛНР и ДНР провозгласили независимость.

    Глава ДНР распорядился отменить комендантский час на День республики

    Автор: Анна Иванова
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