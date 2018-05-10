Глава ДНР распорядился отменить комендантский час на День республики

Донецк, 10 мая. Глава Донецкой народной республики Александр Захарченко подписал распоряжение о приостановке действия комендантского часа в День республики.

Согласно документу, в День республики будет приостановлен режим комендантского часа в ДНР с 23.00 11 мая 2018 года до 05.00 12 мая 2018 года.

Напомним, 11 мая 2014 года в Донецкой области состоялся референдум, в голосовании приняли участие более 2,5 миллиона человек. Государственную самостоятельность Донецкой области поддержали 89,7% человек. Напомним, Киев начал военную операцию, после того, как ЛНР и ДНР провозгласили независимость.