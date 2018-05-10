Вылетевшая из КХЛ «Югра» стала фарм-клубом хоккейного «Авангарда»

Ханты-Мансийск, 10 мая. Хоккейный клуб «Югра» стал партнером омского «Авангарда» и будет использоваться для проверки сил молодых игроков. Об этом в четверг рассказали в пресс-службе ханты-мансийской команды.

В пресс-службе «Авангарда» сообщается, что омский клуб сможет делегировать в «Югру» до 10 хоккеистов для повышения их мастерства во время выступления в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ). Таким образом, ханты-мансийская команда стала фарм-клубом омского коллектива, сообщает «URA.RU».

Соглашение между двумя клубами было заключено по окончании неудачного сезона клуба из ХМАО в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ), по итогам которого югорские хоккеисты заняли последнюю строчку в турнирной таблице чемпионата и вылетели из КХЛ.

В будущем сезоне команда будет выступать в Высшей лиге, а лучшие хоккеисты «Югры» уже сменили клубную прописку. Защитник Никита Зорин, форварды Иван Морозов и Кирилл Марченко перебрались в петербургский «СКА», вратарь Тимур Билялов и нападающий Артем Михеев перешли в стан «АК Барса».

Напомним, в финальной серии Кубка Гагарина казанский «Ак Барс» уверенно обыграл московский ЦСКА (4:1) и стал обладателем трофея.