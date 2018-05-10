Трамп лично встретил освобожденных властями КНДР американцев

Вашингтон, 10 мая. Американский президент Дональд Трамп лично встретил трех американцев, которые были освобождены из тюрем КНДР.

Самолет с освобожденными американцами прибыл на авиабазу «Эндрюс» под Вашингтоном. Их приехали встречать Трамп вместе со своей супругой Меланьей. Американский лидер назвал освобождение особенным моментом для «трех действительно великих людей», сообщает Fox News. Также Трамп заявил, что освобождение трех американцев говорит о том, что глава КНДР настроен на конструктивный диалог с Вашингтоном.

Ранее государственный секретарь Майк Помпео на своей странице в микроблоге Twitter заявил, что его встреча с Ким Чен Ыном прошла плодотворно, и он везет американцев, которые были освобождены из заключения в Северной Корее, в США.