Паромная переправа в Крым может прекратить работу из-за шторма

Симферополь, 10 мая. Паромная переправа в Крым в пятницу может прекратить работу из-за надвигающегося шторма. Об этом сообщает оператор перевозок «Морская дирекция».

В сообщении оператора отмечается, что в пятницу в акватории Керченского пролива погодные условия ухудшатся: ветер усилится, его скорость достигнет 17 метров в секунду.

«Работа Керченской паромной переправы в данный период будет осуществляться по фактическим погодным условиям. Существует вероятность полной остановки движения судов», — добавили в службе.

Пассажиров просят учесть погодные условия при планировании поездок с полуострова на материк и в обратном направлении.

Напомним, в настоящее время транспортное сообщение с Крымом осуществляется с помощью паромной переправы и авиасообщения. В скором времени автомобилисты также смогут воспользоваться Крымским мостом через Керченский пролив, строительство которого уже подходит к концу. Накануне стало известно, что заказчик принял у строителей автодорожную часть Крымского моста.