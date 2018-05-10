В МИД РФ предупредили об угрозе возникновения новых очагов терроризма

Москва, 10 мая. В ближайшее время в мире могут возникнуть новые очаги терроризма, в том числе на пространстве ОБСЕ. Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов.

«В ближайшее время стоит ожидать появления новых очагов терроризма, в том числе на пространстве ОБСЕ», — сказал он, выступая на конференции ОБСЕ по антитеррору.

Сыромолотов отметил, что сегодня «хребет международного терроризма в Сирии» был сломлен, однако боевики от своих целей не отказываются.

Напомним, в декабре на территории САР при помощи российских войск были разгромлены основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ). В настоящее время в стране продолжается борьба с отдельными очагами террористов.

Однако, как неоднократно отмечала российская сторона, некоторые участники конфликта пытаются оказывать поддержку террористам. Ранее президент Сирии Башар Асад заявил, что единственной миссией, которую выполнили на территории САР США, является поддержка терроризма.

1 Организация запрещена на территории РФ.