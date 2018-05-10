Россияне назвали главных партнеров Москвы

Москва, 10 мая. Россия считают, что самым ценным государством-партнером для страны является Китай, показали результаты опроса, который провели специалисты фонда «Общественное мнение».

Социологи провели исследование, чтобы выяснить, с какими странами, по мнению россиян, Москве следует развивать сотрудничество. Важными экономическими партнерами респонденты назвали Китай (48%), Белоруссию (26%) и Германию (23%).

Также эксперты задали жителям страны вопрос, о том, «какая из перечисленных стран является для России самым нужным, самым ценным партнером, с какой из них нашей стране особенно важно поддерживать хорошие отношения?».

Почти треть россиян назвали Китай — 33%. Второе место в этом списке заняла Белоруссия (13%). Третье место заняли США (8%). Также россияне считают, что необходимо уделять внимание отношениям страны с Германией, Казахстаном, Японией, Турцией и Украиной, передает РИА Новости.

Опрос проводился 28–29 апреля в 53 регионах России. Участие в исследовании приняли 1,5 тысячи респондентов.