Москва, 10 мая. Ракетный удар, нанесенный Армией обороны Израиля по позициям иранских проправительственных сил в Сирии является спланированной провокацией в отношении Ирана после заявлений о выходе США из «ядерной сделки». Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Напомним, минувшей ночью Израиль нанес удары по иранским силам в Сирии. После ответного удара иранских сил Израиль нанес массированный ракетный удар, частично перехваченный силами ПВО Сирии. В результате израильской атаки были уничтожены объекты инфраструктуры Сирии и получили ранения несколько мирных жителей. По мнению Слуцкого, нанесенный Израилем ракетный удар — «прямая спланированная провокация США».

«Удары Израиля по иранским позициям в Сирии — прямая спланированная акция после выхода США из «ядерной сделки» (СВПД), которая стала следующим звеном в цепочке американо-израильских провокаций против Ирана», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

Депутат подчеркнул, что удар по иранским позициям в Сирии существенно увеличивает угрозу реальной военной конфронтации между Тель-Авивом и Тегераном.