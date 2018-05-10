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В Госдуме назвали удар Израиля по иранским силам в Сирии спланированной акцией США
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    В Госдуме назвали удар Израиля по иранским силам в Сирии спланированной акцией США

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    В Госдуме назвали удар Израиля по иранским силам в Сирии спланированной акцией США

    Москва, 10 мая. Ракетный удар, нанесенный Армией обороны Израиля по позициям иранских проправительственных сил в Сирии является спланированной провокацией в отношении Ирана после заявлений о выходе США из «ядерной сделки». Таким мнением поделился глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

    Напомним, минувшей ночью Израиль нанес удары по иранским силам в Сирии. После ответного удара иранских сил Израиль нанес массированный ракетный удар, частично перехваченный силами ПВО Сирии. В результате израильской атаки были уничтожены объекты инфраструктуры Сирии и получили ранения несколько мирных жителей. По мнению Слуцкого, нанесенный Израилем ракетный удар — «прямая спланированная провокация США».

    «Удары Израиля по иранским позициям в Сирии — прямая спланированная акция после выхода США из «ядерной сделки» (СВПД), которая стала следующим звеном в цепочке американо-израильских провокаций против Ирана», — приводит слова Слуцкого РИА Новости.

    В Госдуме назвали удар Израиля по иранским силам в Сирии спланированной акцией США

    Депутат подчеркнул, что удар по иранским позициям в Сирии существенно увеличивает угрозу реальной военной конфронтации между Тель-Авивом и Тегераном.

    Автор: Валентин Меликов
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