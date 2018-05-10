ВВС 13 стран примут участие в учениях НАТО в Польше

Варшава, 10 мая. В маневрах «Tiger Meet 2018», которые на следующей неделе начнутся в Польше, примут участие Военно-воздушные силы (ВВС) 13 стран.

«С 14 по 25 мая в 31-й тактической авиабазе состоится учение НАТО «Tiger Meet 2018», — сказано в сообщении Министерства национальной обороны Польши.

Польские военные отмечают, что 22 эскадрильи из 13 стран заявили свое участие в учении. Это такие государства, как Великобритания, Франция, Австрия, Швейцария, Венгрия, Бельгия, Германия, Голландия, Чехия, Испания и Италия.

Предполагается, что в маневрах будут участвовать 10 вертолетов, 70 самолетов, а также самолет раннего обнаружения и управления АВАКС.

Напомним, в минувший понедельник, 7 мая в Азовском море стартовали учения, направленные на отработку крымскими пограничниками борьбы с пиратством.