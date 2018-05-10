Макрон отреагировал на атаку Израиля в Сирии

Париж, 10 мая. Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал ситуацию с ракетными ударами Израиля по целям в Сирии. Как сообщили в Елисейском дворце, глава государства призывает к деэскалации и намерен обсудить положение дел на Ближнем Востоке с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

«Он (президент Макрон — прим. ФАН) призывает к деэскалации и намерен обсудить ситуацию с канцлером Германии (Ангелой Меркель)», — сообщили в администрации президента Франции.

Напомним, 10 мая Макрон прибыл с официальным визитом в Германию.

Отметим, ранее стало известно, что Израиль нанес удар по позициям проиранских подразделений в районе сирийского города Аль-Баас. Проиранские силы ответили своим ракетным ударом. В ходе новой атаки со стороны Израиля ПВО Сирии отразили несколько десятков ракет, часть которых тем не менее долетела до Дамаска.