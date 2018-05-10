Меню
Политика
Украина назвала условие освобождения крымских рыбаков «Норда»
Новости Сирии
Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ
Следующая новость
Срочная новость
Минобороны РФ прокомментировало атаку Израиля в Сирии
Читать Новость
Загрузка...

    Украина назвала условие освобождения крымских рыбаков «Норда»

    212

    Украина назвала условие освобождения крымских рыбаков «Норда» Киев, 10 мая. Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что крымских рыбаков задержанного сейнера «Норд» обещали освободить в случае признания ими украинского гражданства и обращения в миграционную службу.

    Решением украинских судов моряки находятся на свободе, но без разрешения покинуть территорию Украины с российскими документами.

    «Мы не можем ограничить моряков в плане передвижения по территории Украины или даже в плане выезда заграницу как граждан Украины. Единственное, что они должны предоставить для этого документы, которые подтверждают их личность и дают такое право”, – сказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

    По его словам, суд уже принимал решение по этим гражданам, как гражданам Украины. И вопрос может быть решен на протяжении одного дня, если моряки «сделают хоть шаг навстречу украинскому правосудию и обратятся к той же миграционной службе».

    Напомним, ранее жалоба адвокатов капитана задержанного на Украине сейнера «Норд» Владимира Горбенко на решение предыдущей инстанции о его аресте была отклонена по решению апелляционного суда Херсонской области. 

    Автор: Екатерина Кухарева
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.