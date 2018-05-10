Украина назвала условие освобождения крымских рыбаков «Норда»

Киев, 10 мая. Представитель Госпогранслужбы Олег Слободян сообщил, что крымских рыбаков задержанного сейнера «Норд» обещали освободить в случае признания ими украинского гражданства и обращения в миграционную службу.

Решением украинских судов моряки находятся на свободе, но без разрешения покинуть территорию Украины с российскими документами.

«Мы не можем ограничить моряков в плане передвижения по территории Украины или даже в плане выезда заграницу как граждан Украины. Единственное, что они должны предоставить для этого документы, которые подтверждают их личность и дают такое право”, – сказал представитель Госпогранслужбы Украины Олег Слободян.

По его словам, суд уже принимал решение по этим гражданам, как гражданам Украины. И вопрос может быть решен на протяжении одного дня, если моряки «сделают хоть шаг навстречу украинскому правосудию и обратятся к той же миграционной службе».

Напомним, ранее жалоба адвокатов капитана задержанного на Украине сейнера «Норд» Владимира Горбенко на решение предыдущей инстанции о его аресте была отклонена по решению апелляционного суда Херсонской области.