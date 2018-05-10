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Рубль уверенно вырос на открытии торгов в четверг
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    Рубль уверенно вырос на открытии торгов в четверг

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    Рубль уверенно вырос на открытии торгов в четверг

    Москва, 10 мая. В четверг на открытии торгов российская валюта продолжают уверенно расти по отношению к доллару и евро. По данным Московской биржи, утром 10 мая курс доллара стал ниже на 65 копеек и составил 62,58 рубля.

    Также на 51 копейку снизился курс европейской валюты. Стоимость евро к 10.00 утра в четверг составила 74,5 рубля, уточняет «Свободная пресса».

    Основные российские индексы при этом находятся в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи поднялся на 0,8% до 2320,29 пункта, индекс РТС возрос на 2,3% до 1168,02 пункта.

    Напомним, на международном валютном рынке курс рубля заметно снизился после того, как в апреле Вашингтон ввел новые антироссийские санкции. В «черный список» США попали ряд российских государственных деятелей, предпринимателей и компаний.

    Автор: Василий Котов
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