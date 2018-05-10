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Стало известно, что обсудят Путин, Абэ, Макрон и Лагард на пленарке ПМЭФ-2018
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    Стало известно, что обсудят Путин, Абэ, Макрон и Лагард на пленарке ПМЭФ-2018

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    Стало известно, что обсудят Путин, Абэ, Макрон и Лагард на пленарке ПМЭФ-2018

    Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин обсудит с гостями ПМЭФ-2018 создание экономики доверия, сообщил организатор мероприятия фонд «Росконгресс».

    На ПМЭФ-2018 в Петербург прилетят премьер-министр Японии Синдзо Абэ, президент Франции Эммануэль Макрон и директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристин Лагард. Все они примут участие в пленарном заседании форума. Основная тема встречи — «Создавая экономику доверия».

    «На фоне непростой обстановки в мире доверие между странами, между бизнес-партнерами, доверие людей к государству, к новым технологиям и друг к другу — это то, что позволит преодолеть искусственно выстраиваемые ограничения в мировой экономике и политике и стать мощным стимулом для глобального экономического роста», — сообщили представители «Росконгресса».

    Стало известно, что обсудят Путин, Абэ, Макрон и Лагард на пленарке ПМЭФ-2018

    Автор: Катерина Тимошенская
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