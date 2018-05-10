Евгений Сатановский: У Тегерана большой опыт обхода санкций
Выход США из иранской ядерной сделки не пошатнет позиции Ирана на мировом рынке нефти, рассказал Федеральному агентству новостей президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский.
Предполагать будущее — вещь неблагодарная, но на этот раз может сложиться ситуация, когда не будет явных победителей и проигравших, сохранится статус-кво, полагает эксперт.
«В прошлый раз санкции против Ирана устанавливала ООН, все страны действовали сообща. На этот раз Вашингтон почти никто, ни одна страна, не поддерживает, — заявил Сатановский. — У Тегерана богатый опыт выхода из подобных положений, опыт обхода санкций. Страна останется на мировом рынке нефти, переведет для этого расчеты в другие валюты или золото».
Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из ядерной сделке с Ираном. В числе прочего он недоволен отсутствием в договоре вечного отказа Тегерана от разработки ядерного оружия и ракетных испытаний.
После объявления о решении Трампа смесь Brent подорожала, и сейчас ее баррель оценивается дороже 77,7 доллара — это максимальное значение с ноября 2014 года.
Министерство финансов США предупредило, что санкции против Ирана снова начнут действовать через 90 и 180 дней. С 6 августа будет возобновлено действие запрета на покупку долларов, драгоценных металлов, алюминия, стали, угля, промышленного программного обеспечения, ограничены операции с суверенным долгом Ирана, остановлен импорт в США иранских ковров и продуктов питания.
С 4 ноября будут восстановлены санкции против коммерческих компаний Ирана и банков, запрет на работу с Ираном страховых и перестраховочных компаний.
Решение Вашингтона поддержал только Тель-Авив. «Израиль всецело поддерживает смелое решение президента Трампа по отказу от провальной ядерной сделки», — заявил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Российский МИД заявили о «глубоком разочаровании» решением президента Соединенных Штатов. Глава европейской дипломатии Федерика Могерини призвала участников соглашения «оставаться верными вашим договоренностям, и мы останемся верными своим».
Представитель внешнеполитического ведомства Китая выразил сожаление решением США и пообещал, что Китай будет и дальше выступать за полное выполнение всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана.
Действия Дональда Трампа раскритиковал и бывший президент США Барак Обама, который назвал такой шаг «серьезной ошибкой». Ядерная сделка с Ираном была заключена, когда Обама руководил страной.
Международные санкции против Ирана были введены Советом безопасности ООН в декабре 2006 года. Своими отдельными решениями их поддержали ЕС и США. Они были сняты с Ирана после подписания в Вене 14 июля 2015 года Совместного всеобъемлющего плана действий.
Подписи под документом поставили представители шести стран-международных посредников: Китая, Франции, Германии, России, Великобритании и США, а также представитель Европейского Союза и Иран.