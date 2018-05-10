Крапленая карта в игре США: эксперт ответил на заявление Волкера о «возвращении» Крыма

Москва, 10 мая. Член Бюро президиума партии «Родина», директор Института свободы Федор Бирюков отреагировал на заявление специального представителя Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера о том, что Россия может вернуть Крым Украине так, как вернула независимость трем прибалтийским республикам.

Эксперт назвал заявление Волкера «пропагандистским в духе холодной войны». Он также подчеркнул, что данное заявление является выражением нынешней позиции американских властей не столько в отношении статуса Крыма, сколько в отношении Москвы, сообщает «Свободная пресса».

«Американская администрация настроена на длительную политическую и экономическую конфронтацию лично с президентом Путиным и всей российской властью», — отметил политолог.

По словам Бирюкова, «Крым — это крапленая карта в шулерской игре Соединенных Штатов против России».

Напомним, Крым стал частью России после проведенного в марте 2014 года на полуострове референдума, по результатам которого более 96% крымчан и более 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с РФ.