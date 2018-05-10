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В МИД РФ назвали число россиян, воюющих на стороне террористов в Сирии
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    В МИД РФ назвали число россиян, воюющих на стороне террористов в Сирии

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    В МИД РФ рассказали об участи россиян, воевавших на стороне террористов в Сирии

    Москва, 10 мая. Более четырех тысяч граждан России воюют на стороне террористов в Сирии. Об этом заявил сегодня заместитель главы МИД РФ Олег Сыромолотов, подчеркнув, что все они находятся на контроле российских правоохранителей.

    «По возвращении в Россию всех их ждет уголовное преследование», — подчеркнул он.

    Сыромолотов также отметил, что в их в отношении них возбуждено 2,5 тысячи уголовных дел, свыше 3,7 тысячи объявлены в розыск, в том числе международный. Кроме того, по его словам, были выявлены142 вербовщика граждан РФ в террористические и экстремистские организации, пишет РИА Новости.

    Замглавы МИД России добавил, что иностранные боевики, заявляющие своём российском происхождении, не стремятся вернуться в нашу страну, где их неизбежно ждёт уголовное преследование. «Они все чаще выбирают комфортные европейские территории, где им удаётся беспрепятственно укрыться и развернуть свою преступную деятельность», — заключил он.

    Ранее вопрос о возвращении из Сирии россиян, воевавших в рядах боевиков, комментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, оно представляет потенциальную угрозу безопасности граждан, однако спецслужбы готовы ликвидировать опасность.

    В феврале минувшего года президент России Владимир Путин заявил, что в Сирии скопилось огромное количество боевиков из России и бывших республик СССР.

    «По нашим предварительным данным, счет идет на тысячи. Где-то, по данным ГРУ Генштаба ФСБ, до четырех тысяч из России и тысяч пять — из республик бывшего Советского союза», — сказал глава государства.

    Автор: Алексей Громов
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