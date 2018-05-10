Восстановление Сирии будет стоить сотни миллиардов — Асад

Афины, 10 мая. На восстановление Сирии потребуется от 200 до 400 миллиардов долларов, считает сирийский президент Башар Асад.

«Оно (восстановление – ред.) будет стоить сотни миллиардов, — заявил Асад в интервью греческой газете «Катимерини». — Минимум 200 миллиардов долларов, и некоторые оценки поднимают сумму до почти 400 миллиардов долларов».

По его словам, точную сумму пока нельзя назвать, поскольку некоторые регионы Арабской республики до сих пор контролируют боевики.

Отметим, что после того, как в декабре 2018 года при помощи российских войск основные силы террористической организации ИГ1 (запрещена в РФ) в САР были разгромлены на первый план вышли вопросы политического урегулирования конфликта в САР и восстановления страны. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, экономическое восстановление Сирии потребует определенного времени и уважения суверенитета страны

1 Организация запрещена на территории РФ.