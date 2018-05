Ученые: Попутный транспорт помог муравьям заселить все континенты Земли

Москва, 10 мая. Расселению муравьев за пределы своего родного ареала обитания в прошлом столетии способствовала глобализация торговли и путешествия человека по планете.

К такому выводу пришли биологи из Франции и Новой Зеландии под руководством Клео Бертельсмайер из Лозаннского университета, которые опубликовали свой научный труд в Proceedings of the National Academy of Sciences.

По словам специалистов, основная часть инвазивных видов муравьев расселилось в новые места именно за счет использования глобальных транспортных сетей. Они рассказали, что муравьи смогли заселить большинство сред обитания на всех континентах, кроме Антарктиды.

В рамках научной работы биологи изучили данные о более чем 4,5 тысячи случаев переноса муравьев с помощью морских и воздушных путей в США и Новую Зеландию с 1914 по 2013 год.