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Ученые: Попутный транспорт помог муравьям заселить все континенты Земли
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    Ученые: Попутный транспорт помог муравьям заселить все континенты Земли

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    Ученые: Попутный транспорт помог муравьям заселить все континенты Земли

    Москва, 10 мая. Расселению муравьев за пределы своего родного ареала обитания в прошлом столетии способствовала глобализация торговли и путешествия человека по планете.

    К такому выводу пришли биологи из Франции и Новой Зеландии под руководством Клео Бертельсмайер из Лозаннского университета, которые опубликовали свой научный труд в Proceedings of the National Academy of Sciences.

    По словам специалистов, основная часть инвазивных видов муравьев расселилось в новые места именно за счет использования глобальных транспортных сетей. Они рассказали, что муравьи смогли заселить большинство сред обитания на всех континентах, кроме Антарктиды.

    В рамках научной работы биологи изучили данные о более чем 4,5 тысячи случаев переноса муравьев с помощью морских и воздушных путей в США и Новую Зеландию с 1914 по 2013 год.

    Ученые: Попутный транспорт помог муравьям заселить все континенты Земли

    Автор: Анна Иванова
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