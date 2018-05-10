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СМИ узнали, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын
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    СМИ узнали, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын

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    СМИ узнали, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын

    Вашингтон, 10 мая. Американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу в Сингапуре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

    Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что дата, место и время встречи уже определены, и будут объявлены в ближайшее время. Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа намечена на начало июня, сообщает «АиФ».

    Как сообщает «ПолитЭксперт», пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрс проинформировала, что окончательное решение уже принято. Однако она не стала комментировать данную информацию.

    Президент США сообщил, что результат выбора места встречи с лидером КНДР будет объявлен через три дня. Сингапур назывался как одни из вероятных вариантов для проведения встречи глав США и КНДР. CNN напоминает, что решение остается за Дональдом Трампом.

    Автор: Дарья Смолина
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