СМИ узнали, где могут встретиться Трамп и Ким Чен Ын

Вашингтон, 10 мая. Американский президент Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын могут провести встречу в Сингапуре. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два источника.

Ранее государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что дата, место и время встречи уже определены, и будут объявлены в ближайшее время. Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа намечена на начало июня, сообщает «АиФ».

Как сообщает «ПолитЭксперт», пресс-секретарь Белого дома Сара Сандрс проинформировала, что окончательное решение уже принято. Однако она не стала комментировать данную информацию.

Президент США сообщил, что результат выбора места встречи с лидером КНДР будет объявлен через три дня. Сингапур назывался как одни из вероятных вариантов для проведения встречи глав США и КНДР. CNN напоминает, что решение остается за Дональдом Трампом.