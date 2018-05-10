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Глава Госдепа передал Ким Чен Ыну от Трампа новое предложение и устное послание
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    Глава Госдепа передал Ким Чен Ыну от Трампа новое предложение и устное послание

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    Глава Госдепа передал Ким Чен Ыну от Трампа новое предложение и устное послание

    Пхеньян, 10 мая. В ходе своего второго визита в Пхеньян глава Госдепартамента США Майкл Помпео передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну «устное послание» от американского президента Дональда Трампа, а кроме того, объявил о новом предложении по урегулированию конфликтов на Корейском полуострове путем диалога. Об этом сообщило центральное телевидение КНДР.

    «Товарищ высший руководитель выслушал устное послание президента Трампа, выразил благодарность и высоко оценил то, что у президента есть новое предложение», — приводят южнокорейские СМИ сообщение с телевидения КНДР.

    Северкорейский лидер с удовлетворением отметил, американский президент «проявляет глубокий интерес к решению проблем путем диалога, занимает активную позицию в отношении корейско-американского саммита».

    Глава Госдепа передал Ким Чен Ыну от Трампа новое предложение и устное послание

    Напомним, как сообщало Ura.ru, из своего второго визита в КНДР Помпео вернулся с тремя американцами корейского происхождения, которые были в разное время арестованы Пхеньяном по подозрению в шпионаже. Такой шаг Пхеньяна расценивают как жест доброй воли перед намеченным на май-июнь американо-северокорейским саммитом.

    Автор: Валентин Меликов
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