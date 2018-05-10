Глава Госдепа передал Ким Чен Ыну от Трампа новое предложение и устное послание

Пхеньян, 10 мая. В ходе своего второго визита в Пхеньян глава Госдепартамента США Майкл Помпео передал северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну «устное послание» от американского президента Дональда Трампа, а кроме того, объявил о новом предложении по урегулированию конфликтов на Корейском полуострове путем диалога. Об этом сообщило центральное телевидение КНДР.

«Товарищ высший руководитель выслушал устное послание президента Трампа, выразил благодарность и высоко оценил то, что у президента есть новое предложение», — приводят южнокорейские СМИ сообщение с телевидения КНДР.

Северкорейский лидер с удовлетворением отметил, американский президент «проявляет глубокий интерес к решению проблем путем диалога, занимает активную позицию в отношении корейско-американского саммита».

Напомним, как сообщало Ura.ru, из своего второго визита в КНДР Помпео вернулся с тремя американцами корейского происхождения, которые были в разное время арестованы Пхеньяном по подозрению в шпионаже. Такой шаг Пхеньяна расценивают как жест доброй воли перед намеченным на май-июнь американо-северокорейским саммитом.