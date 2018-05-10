«Мы братские народы»: москвичи спели «Катюшу» у посольства Украины

Москва, 10 мая. Молодые москвичи собрались у посольства Украины, чтобы поздравить граждан соседней страны с Днем Победы и выразить негодование в связи с нападением на российского дипломата в Киеве.

Около 300 человек спели известные советские военные песни — «Катюшу» и «Смуглянку».

«Мы братские народы, побеждали плечом к плечу, у нас нет злобы на украинцев, и мы надеемся, что они не будут поддаваться на провокации нынешних властей в Киеве», — заявил один из участников акции.

Кроме того, москвичи подчеркнули, что нападения на россиян устраивает «не лучшая часть» украинцев, большинство граждан страны знают, что русские и украинцы не враги.

«Несмотря на то, что происходит в братской нам стране, мы поздравляем и Киев, и нынешние украинские власти с Днем Победы. Потому что в Великой Отечественной войне погибали и русские, и украинцы, и белорусы, и грузины, и многие другие. Погибали ради того, чтобы мы все могли жить», — цитирует «Ридус» другого участника акции.

Напомним, накануне, 9 мая неизвестные напали на главу Российского центра науки и культуры в Киеве Константина Воробьева в Киеве. Дипломата подкараулили у подъезда и облили зеленкой и нечистотами, когда он направлялся к Вечному огню. Воробьев считает, что к нападению причастные члены националистической группировки С14.