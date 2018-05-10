Власти ДНР ответили на обвинения Киева в обстреле КПП «Майорск»

Донецк, 10 мая. Обвинения киевской стороны в адрес ополченцев Донецкой народной республики (ДНР) в обстреле контрольно-пропускного пункта «Майорск» в Донбассе — это попытка оправдать обстрелы ВСУ населенных пунктов республики. Об этом заявили в четверг в оперативном командовании ДНР.

В оперативном командовании республики сообщили, что в ночь на четверг, киевские силовики вели огонь по окраинам Горловки из тяжелого вооружения. По словам собеседника, данными заявлениями Киев пытается оправдать обстрелы республики со стороны киевских солдат.

«Это очередная провокация против ДНР», — добавили в ведомстве.

Ранее украинские пограничники заявили якобы об обстреле подконтрольного Киеву КПП «Майорск» на линии соприкосновения в Донбассе.

Напомним, киевское руководство в апреле 2014 года объявило о начале военных действий против Луганской и Донецкой народных республик, которые заявили о независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года.