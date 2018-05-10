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Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково» — СМИ
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    Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково» — СМИ

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    Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково» — СМИ

    Москва, 10 мая. Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович может возглавить фонд «Сколково» вместо Виктора Вексельберга, попавшего под американские санкции.

    Отмечается, что предложение исходит от премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Как пишет издание «Ведомости», 7 мая Медведев назвал на встрече с членами «Единой России» предполагаемый им состав будущего правительства. В этом списке Дворковича не оказалось. При этом его темы были распределены между другими кандидатами на посты заместителей председателя.

    Напомним, в проекте «Сколково» Дворкович участвовал с 2009 года. Он также входит в попечительский совет «Сколково».

    Медведев предложил Дворковичу возглавить «Сколково» — СМИ

    Автор: Анна Иванова
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