Меню
Россия
Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне
Новости Сирии
Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ
Следующая новость
Срочная новость
Минобороны РФ прокомментировало атаку Израиля в Сирии
Читать Новость
Загрузка...

    Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне

    82

    Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне

    Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении памятных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Документ в четверг появился на официальном сайте правовой информации.

    «Возложить на российский организационный комитет «Победа» координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ… по подготовке и проведению мероприятий», — отмечается в сообщении.  

    Кабмину совместно с «Победой» поручено разработать план подготовки и проведения праздничных мероприятий в течение трех месяцев. 

    Напомним, 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться через два года. В среду по всей России прошла традиционная акция «Бессмертный полк». В Москве к шествию присоединился миллион человек. 

    Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.