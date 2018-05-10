Путин подписал указ о праздновании 75-летия победы в Великой Отечественной войне

Москва, 10 мая. Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении памятных мероприятий, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Документ в четверг появился на официальном сайте правовой информации.

«Возложить на российский организационный комитет «Победа» координацию деятельности федеральных органов исполнительной власти субъектов РФ… по подготовке и проведению мероприятий», — отмечается в сообщении.

Кабмину совместно с «Победой» поручено разработать план подготовки и проведения праздничных мероприятий в течение трех месяцев.

Напомним, 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне будет отмечаться через два года. В среду по всей России прошла традиционная акция «Бессмертный полк». В Москве к шествию присоединился миллион человек.