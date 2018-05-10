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Жители Еревана угрожают мэру города новыми массовыми акциями протеста
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    Жители Еревана угрожают мэру города новыми массовыми акциями протеста

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    Жители Еревана угрожают мэру города новыми массовыми акциями протеста

    Ереван, 10 мая. В столице Армении, совсем недавно пережившей «бархатную революцию», снова начались протесты. Как передают корреспонденты Федерального агентства новостей с места события, на этот раз толпа просит мэра города покинуть свою должность.

    Жители Еревана угрожают мэру города новыми массовыми акциями протеста

    В митинге возле мэрии участвует порядка 50 активистов. Они обещают, что если мэр Тарон Маркарян не уйдет с должности в ближайшее время, то в следующий раз к муниципалитету придет более 10 тысяч человек.

    Протестующие требуют, чтобы Маркарян освободил свой пост из-за огромного количества эпизодов коррупции в стенах госучреждения. Горожане утверждают, что мэр является чуть ли не долларовым миллиардером. «Награбленные» на посту деньги, по их словам, он обязан вернуть в бюджет города.

    Жители Еревана угрожают мэру города новыми массовыми акциями протеста

    По словам источников в штабе оппозиции, подобные митинги готовятся по всей стране.

    Жители Еревана угрожают мэру города новыми массовыми акциями протеста

    Автор: Андрей Рост; Василий Иваненко; Ереван
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