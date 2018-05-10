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Сирия: Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Алеппо и Латакия
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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Алеппо и Латакия

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    Сирия: Россия за сутки зафиксировала четыре нарушения в провинциях Алеппо и Латакия

    Москва, 10 мая. В министерстве обороны России рассказали о соблюдении режима прекращения боевых действий в Сирии за последние сутки.

    «Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 4 случая стрельбы», — говорится в сообщении ведомства.

    Российская сторона зафиксировала четыре случая стрельбы в провинциях: Алеппо – два, Латакия – два. Турция зафиксировала два случая стрельбы в провинции Хама.

    Отмечается, что Центр по примирению враждующих сторон в Сирии гуманитарные акции не проводил в течение дня. Также стало известно, что в течение суток соглашения о присоединение к режиму прекращения боевых действия не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, и количество вооруженных формирований, заявивших о приверженности к принятию и выполнению условия прекращения боевых действий, не изменилось, 2509 и 234 соответственно.  

    Автор: Дарья Смолина
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