Москва отреагировала на обмен ударами между Израилем и Ираном в Сирии

Москва, 10 мая. Москва со всей серьезностью призывает Израиль и Иран к сдержанность в связи с ночным инцидентом с обменом ракетными ударами, подчеркивая, что в настоящее время ситуация требует деэскалации напряженности. Такое заявление сделал замминистра иностранных дел России Михаил Богданов.

В настоящее время российские дипломаты и военные выясняют все подробности ночного обмена ударами, в ходе которого израильские ракеты, в числе прочего, поразили жилой комплекс в Дамаске.

«Это все очень тревожно, вызывает обеспокоенность, надо заниматься деэскалацией напряженности, — заявил Богданов в разговоре с ТАСС. — Мы сейчас выясняем».

Напомним, минувшей ночью на границе между Израилем и Сирией около Голанских высот произошел обмен ракетными ударами между Израилем и иранскими проправительственными силами, которые борются с террористическими группировками в Сирии. Несмотря на вмешательство ПВО Сирии, которая смогла уничтожить десятки израильских ракет, несколько ракет долетело и до Дамаска, поразив, в том числе, жилой комплекс «Муадамия».