В России могут ввести наказание за привлечение подростков к митингам

Москва, 10 мая. В России могут ввести наказание за привлечение подростков к участию в несанкционированных митингах. Соответствующий законопроект в четверг был внесен в Госдуму.

Пересмотреть Кодекс РФ об административных правонарушениях предложили депутаты «Единой России». Согласно законопроекту, за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции организаторам таких мероприятий грозит штраф до 500 тысяч рублей или арест на 15 суток.

Как отмечают авторы законопроекта, предложение внести изменения связано с тем, что в последнее время число подростков, принимающих участие в незаконных митингах, растет. По словам замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко, проблема заключается в том, что организаторы акций пытаются привить молодежи правовой нигилизм и пытаются использовать детей в своих целях, пишет газета «Известия».