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В России могут ввести наказание за привлечение подростков к митингам
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    В России могут ввести наказание за привлечение подростков к митингам

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    В России могут ввести наказание за привлечение подростков к митингам

    Москва, 10 мая. В России могут ввести наказание за привлечение подростков к участию в несанкционированных митингах. Соответствующий законопроект в четверг был внесен в Госдуму.

    Пересмотреть Кодекс РФ об административных правонарушениях предложили депутаты «Единой России». Согласно законопроекту, за вовлечение несовершеннолетних в несанкционированные акции организаторам таких мероприятий грозит штраф до 500 тысяч рублей или арест на 15 суток.

    Как отмечают авторы законопроекта, предложение внести изменения связано с тем, что в последнее время число подростков, принимающих участие в незаконных митингах, растет. По словам замсекретаря генсовета партии «Единая Россия» Евгения Ревенко, проблема заключается в том, что организаторы акций пытаются привить молодежи правовой нигилизм и пытаются использовать детей в своих целях, пишет газета «Известия».

    «Если кому-то не нравится закон, который регулирует проведение митингов, то надо добиваться его изменения, а не подбивать молодежь его нарушать», — подчеркнул депутат, напомнив, что настоящее свободное общество может быть только правовым.

    Автор: Василий Котов
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