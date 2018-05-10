Асад назвал народ Сирии своим главным союзником 

Дамаск, 10 мая. Президент Сирии Башар Асад заявил, что его главными союзниками являются не Россия и Иран, а народ.

Об этом он рассказал в интервью греческой газете. Как отметил сирийский лидер, его главный союзник — это народ САР. Асад уточнил, что если спросить у него о союзниках сирийцев, то это иранцы и русские.

Асад добавил, что союзником Дамаска является также Китай, который политически поддержал его в Совете Безопасности ООН. Президент Сирии добавил, что это страны уважают суверенитет государства и принятие решений на национальном уровне.