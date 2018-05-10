Австралия профинансирует обвинителей из Нидерландов по делу MH17



Канберра, 10 мая. Власти Австралии решили «добиваться справедливости для жертв падения MH17» и поддержать расследование крушение лайнера в Донбассе, направив на эти цели более пятидесяти миллионов долларов. Об этом сегодня сообщили в министерстве дел этой страны.

Уточняется, что 50,3 млн долларов заложены в бюджете на 2018 год. Их выделят в течение четырех лет. Они предназначаются для поддержки стороны обвинения из Нидерландов, а также для содействия родственникам жертв, чтобы семьи могли участвовать в судебных разбирательствах, сообщает Infox.

Напомним, пассажирский лайнер, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в 2014 году. На борту «Боинга-777» находились 298 человек, все они погибли. Самолет рухнул в Донецкой области.

Международное расследование катастрофы до сих пор продолжается.