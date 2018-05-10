Стая преследующих аллигатора гусей попала на видео

Майами, 10 мая. Спортсмен Райан Витковски стал свидетелем странного и одновременно забавного происшествия на поле для гольфа в американском штате Флорида. Он запечатлел на видео, как стая гусей прогоняет с территории аллигатора.

Watch: Geese aggressively chase alligator at golf course https://t.co/fsdhkXFF13 via @oddnewsupi — Terry Karkos (@Ottermania) May 9, 2018

«Никогда не знаешь, что тебя ожидает на поле для гольфа», — оставил комментарий под роликом Витковски на своей странице в социальной сети Facebook.

На видео видно, как колонна из восьми гусей гоготом прогоняет рептилию.