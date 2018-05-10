Меню
Весь мир
Стая преследующих аллигатора гусей попала на видео
Новости Сирии
Израильские самолеты F-15 и F-16 выпустили около 60 ракет при ударе по Сирии – Минобороны РФ
Следующая новость
Срочная новость
Минобороны РФ прокомментировало атаку Израиля в Сирии
Читать Новость
Загрузка...

    Стая преследующих аллигатора гусей попала на видео

    857

    Стая преследующих аллигатора гусей попала на видео

    Майами, 10 мая. Спортсмен Райан Витковски стал свидетелем странного и одновременно забавного происшествия на поле для гольфа в американском штате Флорида. Он запечатлел на видео, как стая гусей прогоняет с территории аллигатора.

    «Никогда не знаешь, что тебя ожидает на поле для гольфа», — оставил комментарий под роликом Витковски на своей странице в социальной сети Facebook.

    На видео видно, как колонна из восьми гусей гоготом прогоняет рептилию.

    Автор: Дана Балан
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.