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Асад назвал главную цель военного присутствия США в Сирии
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    Асад назвал главную цель военного присутствия США в Сирии

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    Асад назвал главную цель военного присутствия США в Сирии

    Дамаск, 10 мая. Президент Сирии Башар Асад отреагировал на заявление американского лидера Дональда Трампа о том, что миссия США в Сирии выполнена. Об этом он рассказал в интервью изданию «Kathimerini».

    Асад высказал мнение, что единственной миссией США, которую они сделали в Сирии, — поддержка террористов. По словам сирийского лидера, США помогли боевикам «Исламского государства»1 (запрещена в России) вырваться из Ракки, о чем свидетельствует соответствующее видео. Президент Сирии добавил, что террористы были направлены в Дейр-эр-Зор, и единственной силой сопротивления была сирийская армия.

    «Если мы говорим о борьбе с терроризмом, мы все прекрасно знаем, что единственная миссия, которую США сделали в Сирии, — это поддержка террористов», — подчеркнул Асад.

    Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис заявлял, что главной целью нахождения США в Сирии является победа над террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Дарья Смолина
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