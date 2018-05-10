«Бессмертный полк» в Риге собрал более 15 тысяч человек

Еще четыре года назад, когда на 70-летие Победы в Великой Отечественной войне в Риге впервые провели шествие «Бессмертного полка», в колонне шла лишь тысяча человек. Но с каждым годом тех, кто решал показать, что 9 Мая — это великий праздник и в Латвии, в которой он официально не отмечается, становилось все больше.

И вот в этом году в колонне прошли уже более 15 тысячи человек — и стар, и млад. Они шли с портретами своих отцов, дедов и прадедов. Они пересекли две рижские улицы и вышли к памятнику воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков.

Они знали, что могут быть провокации. Но самодисциплина и организация были на высоте. Люди шли целыми семьями. Некоторые — с музыкальными инструментами, исполняя песни о войне и Победе.

На фотографиях участников Великой Отечественной можно было видеть русские, украинские, белорусские, латышские, еврейские, армянские фамилии. К примеру, в руках у своего земляка заметил сразу два портрета: его отца — старшего лейтенанта Рубена Агабабяна и тестя — ефрейтора Зиедониса. Армянин и латыш, русский и украинец, грузин и казах — как их разделить, да и надо ли?

Это — одна наша история, одна Победа, которая не делится. Ее добывали все народы Советского Союза, сплотившись перед лицом смертельной опасности.

Нацизм в Европе вновь поднимает голову. А в Риге, как известно, 24 года назад внедрили новую традицию — отмечать 16 марта день памяти легионеров двух латышских дивизий Ваффен СС шествием к памятнику Свободы в самом центре города. И ничего, что эти «герои» присягали Гитлеру, что в составе этих дивизий были полицейские батальоны, участвовавшие в карательных операциях в Псковской области России, в Белоруссии, на Украине, в Польше. Многих депутатов латвийского сейма да и некоторых министров такие «мелочи» не беспокоят. Легионеры в их понимании боролись за свободу Латвии. Но Гитлер никакой независимости для завоеванных восточных земель даже и не предполагал.

А ведь была в истории еще и группировка генерала Яниса Курелиса численностью в 3000 человек, состоявшая из бывших солдат латвийской армии и примкнувших к ним беженцев и дезертиров-легионеров. О ней в современной Латвии предпочитают не вспоминать. А ведь Курелис — офицер Российской Императорской армии и генерал Латвийской армии — увел осенью 1944 года своих солдат в курземские леса, выступив против гитлеровцев.

В конце концов, офицеров латышской группировки расстреляли, часть сослали в концлагерь Штуттгоф, а остаткам батальона лейтенанта Роберта Рубениса после нескольких боев (сам лейтенант погиб) удалось уйти и влиться в ряды — частично «лесных братьев», частично — красных партизан. Поэтому многие в Латвии не хотели иметь ничего общего с гитлеровцами и тогда…

Через легион СС прошли около 150 тысяч жителей Латвии, через 130-й ордена Суворова латышский стрелковый корпус — примерно столько же. Трагедия для народа, которую надо помнить. И не забывать, кто освободил Латвию от коричневой нечисти…

Потомки солдат-освободителей и шли в «Бессмертном полку» в Риге. А впереди — дети, которые у памятника воинам-освободителям Риги и Латвии от немецко-фашистских захватчиков (что на левом берегу Даугаву) выпустили в небо 73 белых шарика с прикрепленными к ним журавликами — по числу лет, прошедших после окончания войны…

У памятника традиционно организуют концертную площадку, в парке устанавливают палатки-кафе, а вечером устраивают салют в честь Победы и в память о тех, кто не вернулся с фронта.

За день у памятника воинам-освободителям проходит до 300 тысяч человек. Площади, ступени у монумента, газоны вокруг застилают цветы. И никакая сила не может заставить жителей Латвии отречься от своей истории, от своих корней.

Акции «Бессмертный полк» проходят не только в Риге, но и в Юрмале, Даугавпилсе и других городах Латвии.