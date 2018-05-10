Сдаваться не имеет смысла: Кобзон прокомментировал песню Юлии Самойловой на «Евровидении»

Сегодня ночью российская певица Юлия Самойлова выступит в полуфинале «Евровидения-2018» с песней I Won't Break («Я не сдамся»). Россиянка выйдет на сцену арены Altice в Парке Наций португальской столицы Лиссабона под шестым номером.

По мнению советского и российского эстрадного певца и депутата Госдумы РФ Иосифа Кобзона, выбор песни, с которой выступит россиянка, очень правильный.

«Юля — одна из многих талантливых девушек, которые работают в этом жанре. Я просто хочу пожелать ей успеха и надеюсь, что ее оценят по достоинству», — отметил в комментарии Федеральному агентству новостей народный артист, являющийся первым заместителем председателя комитета Госдумы РФ по культуре.

Иосиф Кобзон напомнил, что номер, с которым выступит Юлия Самойлова на «Евровидении-2018», был создан после того, как в 2017 году певицу не пустили на конкурс, проходивший в Киеве. После того, как Первый канал выбрал Самойлову в качестве конкурсантки от России, Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны, ссылаясь на то, что в 2015 году артистка выступала в Крыму без специального разрешения украинских властей.

«Песня «Я не сдамся» написана после многочисленных европейских претензий к Юле. И авторы этой песни, как и авторы номера, с которым будет выступать россиянка, дают правильный посыл, потому что сдаваться не имеет смысла. Но, учитывая сложившуюся обстановку, рассчитывать на большой успех тоже не стоит, даже несмотря на то, что он будет заслужен», — заметил Иосиф Кобзон.

Ранее стали известны детали номера Юлии Самойловой на «Евровидении-2018». По словам его режиссера Алексея Голубева, технически это очень сложное выступление, при этом главная его цель — раскрыть талант певицы, доносящей до зрителя основную мысль — зарождение жизни, передает «Газета.ru».

Юлия Самойлова будет возвышаться на вершине горы, на которую пойдет световая проекция. Сначала это будет просто мертвая скала, потом на ней появится растительность, побегут ручьи, забьет водопад, а на третьем куплете «на горе» будет обыграна энергия огня.

Вместе с Юлией на сцене будут три бэк-вокалиста и двое танцоров из шоу-балета «Тодес» — Ильдар Гайнутдинов и Анастасия Джуркина.

«У нас все живое. Каждый раз номер приобретает новое движение, потому что танцоры выдают мощную эмоцию, бэк-вокалисты поют аж до мурашек, и наша артистка с каждым разом становится все глубже в своем исполнении», — заметил Голубев.

Что касается песни I Won't Break, то ее написали Леонид Гуткин, Нетта Нимроди и Арье Бурштейн, которые сочинили для Самойловой и песню Flame Is Burning, с которой она должна была выступать на «Евровидении» в Киеве в 2017 году.