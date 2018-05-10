«Анонсов не будет — будут удары»: украинские радикалы объявили войну телеканалу за концерт ко Дню Победы





Киев, 10 мая. Украинские националисты собираются снова атаковать телеканал «Интер». Официальное заявление радикалы распространили в соцсетях, после чего о нем сообщили в эфире самого «Интера».

В эфире канала напомнили, что блокировку «Интера» активисты запрещенной в России ультраправой организации «Национальный корпус» начали еще 9 мая из-за опубликованного в Сети фрагмент концерта под названием «День Победы», где ведущие телеканала говорят о том, что сейчас «улицы украинских городов называют в честь фашистских преступников».

«Сегодня «Интер» объявил открытую войну украинским националистам. С нашей стороны будут ответные действия. Анонсов не будет — будут удары», — говорилось в новом сообщении радикалов.

Отмечается, что послание националистов было анонимным, и в нем не уточняется, когда произойдут новые нападения. Их собираются провести без предварительных анонсов.

В анонимном послании подчеркивается, что партия проведет новые нападения по «Интеру» без предварительных анонсов. Стоит отметить, что радикалы напали на телеканал, решив, что под «фашистскими преступниками» имеются ввиду Бандера, Шухевич и Коновалец. При том, что в эфире конкретные имена не назывались.