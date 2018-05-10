Сигнал националистам: как депутат Рады хитростью обошел запрет на георгиевскую ленту

Депутат Верховной рады Украины Нестор Шуфрич в День Победы обошел запрет на георгиевскую ленточку, обвязав цветы черной и оранжевой лентами, заявил один из лидеров партии «За жизнь». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

По словам Шуфрича, это был протест против запрета георгиевской ленты. Он возложил на Могилу Неизвестного Солдата букет гвоздик, который был обвязан двумя лентами — черной и оранжевой.

«Я считаю, что мы не имеем права отказываться от символов победы», — сказал Шуфрич.

Он пояснил, что к закону относится с уважением, но обвязать букет цветов георгиевской лентой ему никто не может запретить. Кроме того, он отметил, что выступал категорически против закона «О запрете изготовления и пропаганды» георгиевской ленты, который вступил в силу 15 июня 2017 года.

Напомним, что согласно данному закону, за публичное использование, демонстрацию или ношение георгиевской ленты или ее изображения грозит штраф от 50 до 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 32 до 97 долларов США) с конфискацией ленты или предметов, которые содержат ее изображение.

За гранью разумного

Директор Центра стратегического анализа Института инновационного развития Андрей Иванов в комментарии ФАН отметил, что как запрет георгиевской ленточки, так и обход этого запрета находятся за гранью разумного. Георгиевская ленточка — это не советская символика, по большому счету.

«Хитрость депутата заключена в том, что он смешал цвета ленты. Но по этой логике получается, что нельзя надевать на себя красный свитер, а за оранжевую рубашку надо сажать в тюрьму. Если говорить о сути, то на Украине и общество, и власть устали от националистов. Это знают и сами националисты. Накануне 9 мая Национальный институт памяти на Украине констатировал, что украинцы сражались в семи армиях мира, в том числе в Красной армии. А вот про дивизию СС «Галичина» ни слова. Это уже большой прогресс по сравнению с 2014 годом. И в этом году националисты отказались от марша фашистских недобитков, не смогли помешать Бессмертному полку, а министр МВД Аваков пригрозил сажать за антисемитские высказывания», — пояснил Андрей Иванов.

Более того, заметил эксперт, в Киеве 9 мая единственной разрешенной акцией был именно Бессмертный полк. Через год Порошенко предстоят выборы президента. И он отлично понимает, что нельзя не принимать во внимание общественные настроения.